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Nazilli'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Nazilli ilçesi Ödemiş yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 P 1776 plakalı minibüs ile 20 BCD 61 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç da yol kenarına savrulurken, seyir halindeki başka araçlara çarptı. Kazada, 6 kişi yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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