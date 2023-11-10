Nazilli'de Yankesicilik Yapan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Perşembe Pazarı'nda yankesicilik yöntemiyle iki vatandaştan 20 bin lira çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde il dışından gelerek Perşembe Pazarı'nda yankesicilik yöntemiyle iki vatandaştan yaklaşık 20 bin lira çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ekim ve Kasım ayı içerisinde Nazilli'de kurulan Perşembe Pazarı'nın kalabalık olmasını fırsat kollayan M.U isimli şahıs çeşitli tarihlerde yaklaşık 20 bin lira yankesicilik suretiyle 2 vatandaşın cebinden para çaldı. Perşembe Pazarı'nda tedbirlerini artıran polis ekipleri tespit ettiği M.U isimli şahsı takibe aldı. M.U yine bir vatandaşın cebinden yankesicilik suretiyle bir miktar para çaldı ve polis tarafından suçüstü yakalandı. Çalınan paralar M.U'nun üzerinden bulunarak mağdurlara teslim edildi. M.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN