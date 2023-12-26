Nazilli'de Yankesicilik Olayında Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir mağazadan alışveriş yapan kadının çantasından cep telefonu çalan yankesici polisin çalışması ile kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Uzun Çarşı'da bir mağazadan alışveriş yapan bir kadının çantasından telefon çalınması olayının ardından Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu Şüpheli C.M çaldığı cep telefonu ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Cep telefonu sahibine teslim edilirken, C.M. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN