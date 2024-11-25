Nazilli'de Vizesiz Göçmen Kontrolü: 3 Kadın Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller kapsamında bir iş yerinde vizesiz giriş ihlali yaptığı tespit edilen 3 kadın şahıs yakalanırken, şahıslara ve işletme sahibine cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT ve KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik 24 Kasım Pazar günü ilçe genelinde kontrol gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesinde bir iş yerinde yapılan kontrolde konsomatris olarak çalıştırılan Özbekistan uyruklu 3 şahsa vizesiz giriş ihlali yapmak suçundan kişi başı 11 bin 409 TL olmak üzere toplam 45 bin 636 TL idari para cezası uygulandı. İşletme yetkilisine izinsiz çalışma kabahatinden dolayı kişi başı 22 bin 834 TL olmak üzere 91 bin 336 TL idari para cezası uygulandı. Yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın GGM'ye teslim edildi.

Ayrıca işletme yetkilisine izin almadan yabancı uyruklu işçi çalıştırması sebebiyle düzenlenen evraklar, kişi başı 56 bin 752 TL olmak üzere toplamda 227 bin 8 TL idari para cezası uygulanarak SGK'ya gönderileceği öğrenildi. - AYDIN