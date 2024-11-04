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Nazilli'de Vizesiz Çalışan 4 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Nazilli'de Vizesiz Çalışan 4 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan denetimlerde vizesiz giriş ihlali yaptığı ve çalışma izni olmadan çalıştığı belirlenen 4 yabancı uyruklu şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Her birine 16 bin 600 TL idari ceza uygulanırken, işyeri sahibine de 227 bin TL ceza kesildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde vizesiz giriş ihlali yaptığı ve çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu 4 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT ve KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesi Işıklar Mahallesi'nde bir iş yerinde yapılan kontrolde yabancı uyruklu 4 şahsa vizesiz giriş ihlali yapmak suçundan kişi başı 16 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca işletme sahibine çalışma izni olmadan yabancı uyruklu işçi çalıştırmaktan 227 bin TL idari para cezası uygulanarak SGK'ya bildirilmek üzere tutanak tanzim edildi. Yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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