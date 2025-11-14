Nazilli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü koordineli çalışma kapsamında hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan arama kararı bulunan bir şahıs Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alındı. Yapılan takip sonucu operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN