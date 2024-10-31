Nazilli'de Uyuşturucu Satışı Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şüpheli ilçe merkezinde bir kişiye uyuşturucu sattığı esnada suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca A.B. isimli şüpheli şahıs, Ovacık Mahallesi'nden getirdiği uyuşturucu maddeyi Nazilli ilçe merkezinde O.İ. isimli şüpheli şahsa sattığı esnada suçüstü yakalandı. A.B. isimli şüpheli şahsın motoru üzerinde 150 gram kubar esrar ve 1 adet elektronik terazi ele geçirildi. Olay üzerine yapılan detaylı araştırma ve soruşturma sonucu A.B. isimli şüpheli şahsın yakın akrabası olan F.B. ve N.A. isimli şahısların birlikte ikamet ettikleri adreste satışa hazır uyuşturucu maddeleri sakladığı tespit edildi. Şüphelilerin ikametinde uyuşturucu madde köpeği ile yapılan aramada, 6225 gram kubar esrar, 708 gram kenevir tohumu, 3 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 225 TL nakit para ele geçirildi. Adli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca A.B., F.B. ve N.A. isimli şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN