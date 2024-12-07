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Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, M.K. ve G.E. isimli iki sokak satıcısı 60 gram Metamfetamin ile yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki sokak satıcısı yakalandı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri başarılı bir uyuşturucu madde ticareti operasyonuna daha imza attı. Ekipler İsabeyli Mahallesi'nde M.K ve G.E isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ederek kullandıkları aracı takibe aldı. Kısa süreli kovalamacanın ardından iki zehir taciri kıskıvrak yakalandı. Araçta yapılan aramada 60 gram Metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K ve G.E isimli şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisine ulaşıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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