Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 498 Gram Skunk ve 17 Kök Bitki Ele Geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 498 gram skunk, 17 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nazilli İlçesi Aşağıyakacık Mahallesi'nde ikamet etmekte olan bir şahsın uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı şüphesi üzerine ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan aramada 498 gram skunk maddesi, 17 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - AYDIN