Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 4 kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon çerçevesinde, içerisinde 4 kişinin bulunduğu ve şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirilirken, şüpheliler çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, B.B., D.T., İ.M. ve O.Ö. isimli şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda; 53 gram metamfetamin, 1 dijital hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.