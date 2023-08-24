Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde durdurulan araçta ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmada şüphe üzerine bir araç durduruldu. İncelemede, aracın faklı yerlerine saklanmış 53 gram metamfetamin, 1 dijital hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Otomobildeki B.B., D.T., İ.M. ve O.Ö. adlı şüpheliler, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti' suçlaması ile tutuklandı.