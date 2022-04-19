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Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, T.D ve A.B isimli iki şahsın Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler haftalar süren takip sonucu operasyon için düğme bastı. İki ayrı evde arama yapan ekipler eroin isimli uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi, bir adet silah ele geçirdi. Ayrıca evde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan T.D ve A. B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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