Haberler

Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 2 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Şirinevler ve Altıntaş mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 şahsı tespit etti. Ekipler, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen baskında L.Ç, M.Z. ve B.A. isimli 3 şüpheli ikametlerinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin evlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 60 gram metamfetamin, 41 gram esrar, 20 adet sentetik ecza, 1 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi, 25 bin lira nakit para ile yasaklı hint keneviri yetiştirmeye yönelik çeşitli cihaz ve sıvılar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.Ç. ve B.A. uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında ayrıca 10 kişi hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı

Kiralık konut sistemi de devreye giriyor: 4 grup faydalanabilecek
ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Merakla beklenen veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor

Tartışma yaratan fotoğraf
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu

Vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Galatasaray'da 97.5 milyon euro'luk dev anlaşma

Galatasaray 97.5 milyon euro'luk dev gelirin yeni sahibi
Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu! Günlerce orada kalmış

Turistin cesedi otelde korkunç halde bulundu! Günlerce orada kalmış
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü

14 yaşındaki çocuk babasını yatakta öldürdü
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.