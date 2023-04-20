Üye Girişi
Haberi Paylaş
Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 şüpheli şahsa ait adreslerde yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 şüpheli şahsa ait adreslerde yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Nazilli'de 4 şüpheli şahsa ait 6 ayrı adreste eş zamanlı olarak yapılan aramalarda 18.43 gram kubar esrar, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7,65 mm el yapımı tabanca, 28 adet çeşitli ebatlarda fişek, 41 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli şahıs

hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title