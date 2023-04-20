Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 şüpheli şahsa ait adreslerde yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Nazilli'de 4 şüpheli şahsa ait 6 ayrı adreste eş zamanlı olarak yapılan aramalarda 18.43 gram kubar esrar, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7,65 mm el yapımı tabanca, 28 adet çeşitli ebatlarda fişek, 41 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli şahıs

hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN