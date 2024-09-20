Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 153 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 153 kök hint keneviri ve 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timince yasadışı kenevir ekimi yapan şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Işıklar Mahallesinde A.S. isimli şüpheli şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramada, 250 gram kubar esrar, 153 Kök hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN