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Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine karşı düzenlenen operasyonda iki şüpheliyi yakaladı. A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında A.Ç. (48) isimli erkek ve G.K. (45) isimli kadın şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahıslar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların aracında ve ikametlerinde yapılan adli aramada; 6 adet paketlenmiş satışa hazır 18 gram metamfetamin, 3 adet paketlenmiş satışa hazırlanmış 33 gram kubar esrar, 31 adet sentetik hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet içime hazırlanmış sigara ve 3 adet cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 210 TL nakit para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.K. isimli kadın şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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