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Nazilli'de Tapulu Arazide Roma Dönemine Ait Çömlekler Bulundu

Nazilli'de Tapulu Arazide Roma Dönemine Ait Çömlekler Bulundu
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahıs tarafından yapılan istinat duvarı kazısında, Roma dönemine ait 3 adet çömlek bulundu. Çömlekler, jandarma ekiplerine teslim edilerek incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tapulu arazide istinat duvarı yapmak amacıyla yapılan kazıda tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 adet çömlek bulunurken, çömlekler jandarma ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Örencik Mahallesi'nde kendisine ait tapulu arazide istinat duvarı yapmak amacıyla çalışma yapan bir şahıs tarafından Roma dönemine ait tarihi eser olduğu değerlendirilen 10-12 cm ebatlarında 3 adet çömlek bulundu. Bulunan çömlekler Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü ekiplerince incelenen çömlekler Müze Müdürlüğünce teslim alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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