Nazilli'de Silahlı Yaralama Olayı: Zanlı Kısa Sürede Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı, polis tarafından aynı gün yakalanarak tutuklandı. Yaralı genç hastanede tedavi altına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan zanlı, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay, saat 03.45 sıralarında Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'nda bulunan PTT binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. (25) ile E.Ö. (20) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.Ö., E.Ö.'yü silahla yaraladı. E.Ö., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Aynı gün yakalandı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan Y.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan titiz takip sonucu şüpheli, aynı gün saat 11.40 sıralarında suçta kullandığı silahla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
