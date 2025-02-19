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Nazilli'de Sahte Alkol Üretimine Baskın: 335 Litre Ele Geçirildi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 335 litre sahte alkol ele geçirilirken, bir şüpheli yakalandı. Adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte alkol üretimi yapılan adrese düzenlenen baskında 1 şüpheli yakalandı, 335 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, C.T. isimli şahsın, Nazilli ilçesinde sahte içki üretip sattığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen baskında C.T. isimli şüpheli yakalanırken, yapılan aramada 335 litre el yapımı içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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