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Nazilli'de sağanak yağış sokakları dereye çevirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nazilli'de sağanak yağış sokakları dereye çevirdi Meteoroloji uyardı, sağanak ardından geldi Aydın'ın Doğu ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Nazilli'de yine su baskınlarına neden oldu.

Nazilli'de sağanak yağış sokakları dereye çevirdi

Meteoroloji uyardı, sağanak ardından geldi

AYDIN - Aydın'ın Doğu ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Nazilli'de yine su baskınlarına neden oldu. Kısa süre içinde belediye ekiplerinin müdahalesi ve yağışın sona ermesi ile su baskınları giderildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün akşam saatleri için Sultanhisar, Nazilli, Yenipazar, Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak ve Buharkent için kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı tahmin edilen saatte gerçekleşti.

Nazilli'de aniden bastıran yağış nedeniyle şehir merkezindeki bazı bölgeler sular altında kaldı. Ekiplerin de hazırlıklı olması sonucu dereye dönen cadde ve sokaklar kısa sürede temizlendi. Bölgede şu an itibariyle yağış dururken biriken sular nedeniyle ulaşıma kapanan yollar da yeniden trafiğe açıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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