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Nazilli'de Ruhsatsız Alkol Satışına Ceza

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde ruhsatsız alkol satışı yapan iki işletmeye toplamda 33 bin 600 lira idari yaptırım uygulandı. Jandarma, kontrol sırasında içki sunumu olmayan işletmeleri tespit etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ruhsatsız alkol satışı yaptığı tespit edilen iki işletmeye toplamda 33 bin 600 lira idari yaptırım uygulandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Nazilli Esenköy ve Beğerli Mahalleleri'nde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin kontrolü esnasında iki işletmenin alkol sunum belgesi olmadan alkol satışı yaptıkları tespit edildi. Sunuma hazır halde bulunan 55 adet içki, 2 adet 1000 içki muhafaza altına alınarak İlçe Tarım Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. İşletme sahiplerine toplam 33 bin 600 TL idari yaptırım uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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