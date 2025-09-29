Nazilli'de Polis İle Suçlara Geçit Yok: 812 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan 9 aylık çalışmada 812 aranan şahıs yakalanırken, 55 bin 852 araç sorgulandı, 27 şüpheli uyuşturucu suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli polis sorumluluk bölgesine yapılan 9 aylık çalışmalarda, asayiş suçları ile alakalı yapılan kamera ve fiziki takipler sonucu çeşitli suçlardan tespiti yapılarak yakalanan 32 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Bu çalışmalarda 28 adet tabanca, 11 adet av tüfeği, 6 adet kurusukı tabanca

28 adet bıçak ele geçirildi. Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ifadeye yönelik 302 şahıs, 0-5 yıl arası 459 şahıs, 5-10 yıl arası 37 şahıs, 10-15 yıl arası 6 şahıs, 15-20 yıl arası 5 şahıs, 20 yıl üzeri 3 şahıs olmak üzere 812 şahıs yakalandı.

"55 bin 852 araç kontrol edildi"

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamalarında, 55 bin 852 araç kontrol edildi. Bu uygulamalarda, sürücü belgesiz araç kullanan 365 sürücüye, koruma başlığı takmama 11 bin 186 sürücüye, kırmızı ışık ihlalinden 1529 sürücüye, hız ihlalinden 3 bin 537 sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 252 sürücüye cezai işlem uygulandı.

"4 kilogram 637 gram uyuşturucu madde ele geçirildi"

Nazilli Narkotik Büro çalışmalarında 238 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 27 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklandı. Bunun yanı sıra 4 bin 637 gram uyuşturucu madde, 8 bin 554 adet uyuşturucu hap, 50 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

"Kaçak sigara ve içkiye geçit yok"

Nazilli KOM Büro Amirliğince 78 şüpheli şahsa adli işlem yapılırken, tefecilik suçundan 2 şahıs ve silah ticareti suçundan 1 şahıs olmak üzere 3 şüpheli şahıs tutuklandı. Bu olaylar neticesinde 66 bin 153 paket kaçak sigara, 543 bin 400 adet boş makaron, 65 litre etil alkol, 17 litre kaçak alkol, 157 adet alkol kiti, 61 adet kaçak cep telefonu, 20 adet elektronik sigara, 279 Kg kıyılmış tütün, 80 adet tarihi eser, 8 adet sahte plaka, 15 adet sahte 100 dolar, 2 bin litre kaçak akaryakıt, 16 adet ruhsat tabanca, 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 147 adet silah parçası, 144 adet tabanca fişeği, 65 adet kurısıkı fişeği, 138 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

"Silahlı terör örgütü üyeleri yakalandı"

Nazilli TEM Büro çalışmalarında, Aydın TEM Şube Müdürlüğü ile ortak yapılan DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, 5 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında 7 yıl ve üzeri aranma kaydı bulunan 9 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapma suçundan haklarında yakalama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından ise 1024 şahsa önleyici tedbir kararı, 7 şahsa Koruyucu tedbir kararı alındı. Ayrıca tedbirlere uymayan 3 şahıs adli mercilerce tutuklandı.

Tüm suçlarda 2024 yılında 97.1 olan suç aydınlatma oranı 2025 yılında 97,2 olarak başarılı çalışmalara devam edilirken, daha güvenli bir Nazilli için gece- gündüz zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmalara devam edileceği belirtildi. - AYDIN