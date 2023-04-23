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Nazilli'de parke taşı hırsızlığı

Nazilli'de parke taşı hırsızlığı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan 1750 adet parke taşının çalınması olayı jandarma ekipleri tarafından aydınlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan 1750 adet parke taşının çalınması olayı jandarma ekipleri tarafından aydınlatıldı.

Dallıca Mahallesi'nde 1 bir şahsa ait işyerinin önünde bulunan yaklaşık 1750 adet parke taşının kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınması olayı meydana geldi. Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

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