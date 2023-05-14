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Nazilli'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

Nazilli'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay 16.00 sıralarında meydana geldi. Ödemiş istikametinden Nazilli istikametine seyir halinde bulunan Nevzat Arslan idaresindeki 09 NT 039 plakalı otomobil virajı alamayarak şarampole devrildi.

Taklalar atarak yaklaşık 40 metre yuvarlanan otomobil hurdaya dönerken olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sürücü Nevzat Arslan ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan İlhami Çevir'in hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenazelerin otopsileri yapılmak üzere Nazilli Devlet hastanesi Morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevzat Arslan Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

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