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Nazilli'de Oto Galeriye Silahlı Saldırı Girişimi

Nazilli'de Oto Galeriye Silahlı Saldırı Girişimi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Oto Galericiler Sitesi'nde bir iş yerini daha önce üç kez kurşunlayan şahıslar, tekrar saldırı girişiminde bulundukları sırada polis tarafından yakalandı. Operasyonda bir tabanca ve olaya karışan motosiklet ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerini üç kez kurşunlayan şahıslar, kurşunlama olayını tekrar gerçekleştirmek isterken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Nazilli Oto Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren işyerine yönelik 3 farklı zamanda gerçekleşen silahlı saldırı olayı ile ilgili olayı gerçekleştiren şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahısları 1 ay boyunca takibe aldı. Şahıslar işletmeyi tekrar kurşunlamak için geldiğinde yapılan operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı. Operasyonda B.T ve A.B isimli şahıslar yakalanırken, olaydan sonra gömdükleri 1 adet tabanca ve olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi.

Şahıslardan B.T tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B isimli şahıs ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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