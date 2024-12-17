Nazilli'de Oto Galeriye Silahlı Saldırı Girişimi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerini üç kez kurşunlayan şahıslar, kurşunlama olayını tekrar gerçekleştirmek isterken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Nazilli Oto Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren işyerine yönelik 3 farklı zamanda gerçekleşen silahlı saldırı olayı ile ilgili olayı gerçekleştiren şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahısları 1 ay boyunca takibe aldı. Şahıslar işletmeyi tekrar kurşunlamak için geldiğinde yapılan operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı. Operasyonda B.T ve A.B isimli şahıslar yakalanırken, olaydan sonra gömdükleri 1 adet tabanca ve olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi.

Şahıslardan B.T tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B isimli şahıs ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN