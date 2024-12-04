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Nazilli'de Motosiklet Yayaya Çarptı: İki Yaralı

Nazilli'de Motosiklet Yayaya Çarptı: İki Yaralı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Nazilli'ye bağlı Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hürriyet caddesinde seyir halinde bulunan Y.E.T idaresindeki 09 ALC 901 plakalı motosiklet yaya B.E.'ye çarptı. Çarpışma sonucu yaya ve motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu iki taraflı trafiğe kapatarak önlem aldı. Sağlık ekipleri yaralıları Nazilli Devlet Hastenesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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