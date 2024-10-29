Nazilli'de Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet ve kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Sümer Mahallesi 5 Eylül Caddesi ile 445 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvanları taşıyan E.K. idaresindeki 09 AGL 447 plakalı kamyonet ile üzerinde Yasin Ayeş ve V.T.'nin bulunduğu 09 RG 818 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet düşen Yasin Ayeş ve V.T. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Ayeş ve V.T.'ye ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ayeş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, hayati tehlikesi bulunan V.T. de Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ayeş'in acı haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Öte yandan kamyonet sürücüsü E.K. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN