Nazilli'de Motosiklet Kazasında Infaz Koruma Memuru Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan infaz koruma memuru Yalçın Temel, hastanede tedavi altına alındı fakat yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 9 Ekim tarihinde yaşandı ve Temel'in ölümü ailesi ve sevenlerini üzdü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosikleti ile yaptığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan infaz koruma memuru hayatını kaybetti.

Kaza, 9 Ekim Perşembe günü Yeşil Mahalle Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletinin hakimiyetini kaybeden infaz koruma memuru Yalçın Temel düşerek ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Temel'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Temel, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen yaklaşık bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybeden Temel'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
