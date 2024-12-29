Nazilli'de Motokros Kazası: Yaralı Askeri Helikopterle Hastaneye Uğurlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kazada yaralanan motokrosçunun imdadına AFAD Aydın, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yetişirken, ilk müdahalesi yapılan yaralı vücudundaki kırıklar ve sarp arazi dolayısıyla bölgeye gelen askeri helikoptere alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Peynir Taşı Yaylası'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bölgedeki bir grup motokrosçunun kaza yaptığı ihbarının gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. Hızla olay yerine gelen AFAD Aydın, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri kazazedelere ulaştı. 1 motokrosçunun kırıklarının fazla olması ve sarp arazi yapısından dolayı helikopter talebinde bulunuldu. Bölgeye gelen Aydın Filo Komutanlığı'na bağlı askeri helikoptere alınan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN