Nazilli'de minibüs önce motosiklete ardından park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'U' dönüşü yapmak isteyen minibüs, önce motosiklete ardından park halindeki araçlara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Ü. idaresindeki 50 FC 422 plakalı minibüs, 'U' dönüşü yaptığı sırada bulvar yönünde seyir halinde olan E.C. idaresindeki 09 AFK 753 plakalı motosiklete çarptı. Minibüs ardından park halinde bulunan 09 PM 919, 09 ALL 180 ve 20 Y 6730 plakalı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası sürüklenen ve araçların arasında kalan motosiklet kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde minibüsün bulvar üzerinden dönüş yapmak istediği esnada motosikletle çarpışması ve duramayarak park halindeki araçlara çarpması yer aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN