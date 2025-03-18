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Nazilli'de Metal Sac Çalan Üç Şüpheli Yakalandı

Nazilli'de Metal Sac Çalan Üç Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde metal sac çalan üç şüpheli, jandarma ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucunda yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir firmadan metal sac çalan üç şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli Durasallı ve Bereketli Mahalleleri'nde bir firmaya ait yaklaşık değeri 250 bin TL olan alüminyum sacların çalındığı, motosiklet çalan iki kişinin güvenlik kamerasında yapılan incelemeler sonucunda motosiklet üzerinde firmaya ait alüminyum sacların olduğu tespit edildi. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından şahısların yakalanması için yapılan fiziki ve teknik takip sonuncu R.S., M.A., M.E. isimli şüpheli şahıslar 6 metal sac ile yakalandı. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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