Nazilli'de Market Önünde Kanlı Tartışma: İşletmeci Bıçakla Yaralandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir markette çıkan tartışmada işletmeci Ş.D., F.K. tarafından bıçakla yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Yaralı işletmecinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir marketin önünde çıkan tartışma kanlı biterken, işletmeciyi bıçaklayan şüpheli emniyet güçlerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Turan Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market sahibi ve işletmecisi olan Ş.D. (45) ile F.K. (29) isimli şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda F.K. isimli şahıs, işyeri sahibi Ş.D.'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işyeri sahibi Ş.D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işletmecinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı

Olayın ardından kaçan şüpheli F.K.'yı yakalamak için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan titiz soruşturma ve takip neticesinde şüpheli F.K., olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli F.K., adli makamlara sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan F.K. isimli şahıs, 'kasten yaralama' veya 'cinayete teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
