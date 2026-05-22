Komşusunun evini soydu, kameraya yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde komşusunun evinden çeşitli eşyalar çaldığı belirlenen şüpheli, güvenlik kamerası kayıtları sayesinde tespit edilerek yakalandı.

Olay, İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. isimli şahsın evinden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tablet ve klavyesi, 2 adet kol saati, 1 adet matkap takımı ile 1 çift ayakkabı çalındı. İhbar üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, hırsızlık olayını mağdurun komşu dairesinde oturan H.Ç.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüphelinin evinde yapılan aramada çalınan eşyalar ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı