Nazilli'de kesilen ağaçları çalmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kamu kurumuna ait arazideki kesilen ağacı araca yükleyerek götürmeye çalışan iki şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli-Bozdoğan karayolu üzerinde Menderes Nehri kenarından icra edilen devriye esnasında bir kamu kurumuna ait alan içerisinde bulunan ve daha önceden kesilmiş (Bir buçuk metre küp) okaliptüs ağacının K.G. ve A.C. isimli şüpheliler tarafından araca yüklenerek götürüldüğü esnada şahıslar suçüstü yakalandı. Ağaç ilgili kuruma teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN