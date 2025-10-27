Nazilli'de Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasten yaralama suçundan hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile birlikte ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre "Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yapılan fiziki takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN