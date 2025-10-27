Haberler

Nazilli'de Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile birlikte ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre "Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yapılan fiziki takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

