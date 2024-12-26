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Nazilli'de Kamyonet Su Kanalına Uçtu, Sürücü Kayıplara Karıştı

Nazilli'de Kamyonet Su Kanalına Uçtu, Sürücü Kayıplara Karıştı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyonet su kanalına uçtu. Kazadan sonra sürücü kayıplara karışırken, kamyonet olay yerine gelen ekipler tarafından çıkartıldı.

Aydın Nazilli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet su kanalına uçarken, araç sürücü kaza sonrası kayıplara karıştı.

Kaza, Bozyurt Mahallesi'nde kanal yolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanal yolu üzerinde seyir halinde olan 35 TH 252 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tel örgüleri kırarak kanala uçtu. Yan yatan kamyonet sürücüsü kazanın ardından kamyonetten kendi imkanları ile çıkıp kayıplara karışırken, kanaldaki kamyoneti fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiler çevrede yaptıkları incelemelerde sürücüye ulaşamazken, yan yatan kamyonet gerekli çalışmalar sonrasında vinç yardımıyla kanaldan çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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