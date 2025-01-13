Nazilli'de Jandarmadan 'Sıcak Nokta' Uygulaması

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Sıcak Nokta' uygulamasında 167 şahsın sorgulaması yapıldı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi KYK bölgesinde, üniversite öğrencilerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 'Sıcak Nokta' uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 8 iş yeri kontrol edildi, 167 şahsın sorgusu yapıldı. Vatandaşların huzur ve emniyet içerisinde eğitimlerine devam etmeleri amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN