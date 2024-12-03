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Nazilli'de Jandarma Üniversitesi Öğrencilerini Hedef Alan Sıcak Nokta Uygulaması Gerçekleştirdi

Nazilli'de Jandarma Üniversitesi Öğrencilerini Hedef Alan Sıcak Nokta Uygulaması Gerçekleştirdi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma, üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgelerde suçun önlenmesi amacıyla Sıcak Nokta Uygulaması gerçekleştirdi. 13 iş yeri kontrol edilip, 187 şahıs sorgulandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İsabeyli Mahallesi KYK bölgesinde üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu yerlerde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla icra edilen Sıcak Nokta Uygulaması'nda, 13 iş yeri kontrol edilirken, 187 şahsın sorgusu yapıldı. Vatandaşların huzur ve emniyet içerisinde eğitimlerine devam etmeleri amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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