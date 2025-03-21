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Nazilli'de İncir Fabrikasında Uyuşturucu ile Mücadele Bilgilendirmesi

Nazilli'de İncir Fabrikasında Uyuşturucu ile Mücadele Bilgilendirmesi
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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir incir fabrikasında çalışan kadınlara, uyuşturucu madde kullanımında alınacak tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında bilgilendirme gerçekleştirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir incir fabrikasında çalışan kadınlara uyuşturucu madde kullanımında alınacak tedbirler konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

İsabeyli Mahallesi'nde bulunan İncir fabrikasının toplantı salonunda kadın çalışanlara, Aydın İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında uyuşturucu madde kullanımında alınacak tedbirler ve UYUMA isimli program hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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