Nazilli'de hidrofor hırsızlığı şüphelisi jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, Nazilli ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın evinden 1 adet hidrofor, 1 adet akü ve 1 adet diafon kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kamera incelemesi ve detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının, Z.E. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN