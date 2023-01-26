Nazilli'de ev yangınında kundaklama iddiası, 2 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. Kundaklama iddiası üzerinde durulan olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yangın, Pınarbaşı Mahallesi 118 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiracı U.C.'ye ait evde alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması teselli kaynağı oldu. Yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN