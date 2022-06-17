Nazilli'de eski okula dadanan hırsızlar suçüstü yakalandı Aydın'ın Nazilli ilçesinde atıl durumda bulunan Sümer İlkokulu'na giren 2 hırsız polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde atıl durumda bulunan Sümer İlkokulu'na giren 2 hırsız polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay, geçtiğimiz günlerde Sümer Mahallesi'nde atıl durumda bulunan Sümer İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atıl durumdaki okula şüpheli şahısların girdiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul içerisinde yaptıkları kontrollerde O.C. ve G.E. isimli 2 şüpheli şahsı yakaladı. Şüphelilerin elindeki çantaların içerisinde okula ait hurda değeri bulunan malzemelerin olduğu tespit edilmesi üzerine şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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