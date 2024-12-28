Nazilli'de Eğlence İşletmelerine Denetim: Ruhsatsız Silah ve Sahte Alkol Ele Geçirildi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan denetimlerde ruhsatsız silahlar ve sahte bandrollü alkol ele geçirildi. İki işletmeye uygulanan denetimlerde toplam 680 bin TL para cezası kesildi ve bazı şahıslar gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 eğlence işletmesinde gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız silah ve sahte bandrollü alkol ele geçirildi.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca İsabeyli Mahallesi'nde bulunan 2 işletmede Nazilli maliye ekipleri ile müşterek denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler esnasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 45 adet tabanca fişeği, 2 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 5 adet sahte bandrollü alkol ele geçirildi. Ayrıca maliye ekiplerince işyeri yetkilisine 680 bin TL idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız silahlarla ilgili gözaltına alınan şahıslar hakkında da adli süreç başlatıldı. - AYDIN