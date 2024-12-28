Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasındaki görüşme sona erdi
İmralı'daki kritik görüşme sona erdi
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kayıtsız kalmayız
Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili umutlandıran mesaj
Narin Güran davasında karar bu gece açıklanacak
Türkiye'nin konuştuğu davada mahkeme başkanından dikkat çeken açıklama
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü
Bakan Fidan, Blınken'a resti çekti: İzin vermeyeceğiz

Nazilli'de Eğlence İşletmelerine Denetim: Ruhsatsız Silah ve Sahte Alkol Ele Geçirildi

Nazilli'de Eğlence İşletmelerine Denetim: Ruhsatsız Silah ve Sahte Alkol Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan denetimlerde ruhsatsız silahlar ve sahte bandrollü alkol ele geçirildi. İki işletmeye uygulanan denetimlerde toplam 680 bin TL para cezası kesildi ve bazı şahıslar gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 eğlence işletmesinde gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız silah ve sahte bandrollü alkol ele geçirildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca İsabeyli Mahallesi'nde bulunan 2 işletmede Nazilli maliye ekipleri ile müşterek denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler esnasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 45 adet tabanca fişeği, 2 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 5 adet sahte bandrollü alkol ele geçirildi. Ayrıca maliye ekiplerince işyeri yetkilisine 680 bin TL idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız silahlarla ilgili gözaltına alınan şahıslar hakkında da adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, annesi pişman etti
img

Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız
img

"Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüksel Güran'ın avukatı: Müvekkilimin iffetiyle oynanmak istendi
Herkesin aklındaki "İlişki" senaryosunu böyle çürütmeye çalıştı
Teröristbaşı Mazlum Kobani, bu sefer Rusya'ya yalvardı: Türkiye ile konuşun
Kobani, ABD'den sonra bir ülkeye daha yalvardı: Türkiye ile konuşun
Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı
Reyting için bunu da yaptılar
Putin'den Aliyev'e 38 kişinin öldüğü uçak kazası için telefon: Özür diliyoruz
Düşürülen yolcu uçağı için Aliyev'i aradı: Özür diliyoruz
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Aziz Yıldırım'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak hamle
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız
"Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız"

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.