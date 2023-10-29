Nazilli'de düğünde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düğünde çıkan kavgada 1 kişi öldü, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Pirlibey Mahallesi'nde dün gece bir düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada Oktay Kabakoğlu (43), Mehmet Kabakoğlu (51) ve Eşref Koç (27) cam parçası ve bıçak darbeleriyle yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oktay Kabakoğlu, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Kabakoğlu ile Eşref Ko'un ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili Y.C, E.C, B.C ve M.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.