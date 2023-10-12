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Nazilli'de dini değerleri aşağılayanlar tutuklandı

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3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sosyal medyada dini değerleri aşağılayıcı paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sosyal medyada dini değerleri aşağılayıcı paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir görüntü üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 16 yaşındaki 3 kişi, "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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