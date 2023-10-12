Nazilli'de dini değerleri aşağılayanlar tutuklandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde sosyal medyada dini değerleri aşağılayıcı paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde sosyal medyada dini değerleri aşağılayıcı paylaşım yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir görüntü üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında 16 yaşındaki 3 kişi, "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa