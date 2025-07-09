Nazilli'de Çocuk Bakıcısı Hırsızlık Yaptı

Nazilli'de Çocuk Bakıcısı Hırsızlık Yaptı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde çocuk bakıcısı olarak çalışan kadın, evdeki 95 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalarak yakalandı. Olay sonrası tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çocuk bakıcısı olarak işe alınan ve evde bulunan 95 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Yenimahalle 82 Sokak üzerinde 8 Temmuz Salı günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.G. isimli vatandaşın evinde sakladığı 95 bin TL değerindeki ziynet eşyaları çalındı. Altınlarının çalındığını fark eden Ş.G., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını, Ş.G.'nin çocuklarına bakıcı olarak işe aldığı A.B. isimli çocuk bakıcısının yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda A.B., çaldığı ziynet eşyalarının bir kısmı ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan ve gerekli işlemlerinin ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen A.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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