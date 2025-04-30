Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

İmzalar atıldı! İşte evleneceklere indirim yapacak 20 firma
İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

İBB'ye yönelik ikinci dalgada Dilek İmamoğlu'na bir şok daha
İstanbul'da yaşayan herkesin zihnine kazıması gereken harita! İşte renklerin anlamı

İstanbul'da yaşayanların zihnine kazıması gereken harita
Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Nazilli'de Cinsel İstismar Suçlusu Yakalandı

Nazilli'de Cinsel İstismar Suçlusu Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan 30 yıl hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan aranan ve hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan Ö.Ç.(46) isimli şüpheli şahıs Nazilli ilçesi Aşağıörencik Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.