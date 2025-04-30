Nazilli'de Cinsel İstismar Suçlusu Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan aranan ve hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan Ö.Ç.(46) isimli şüpheli şahıs Nazilli ilçesi Aşağıörencik Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN