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Nazilli'de Çay Ocağı Sahibi Evinde Ölü Bulundu

Nazilli'de Çay Ocağı Sahibi Evinde Ölü Bulundu
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde çay ocağı işleten 57 yaşındaki Müjdat Kaya, kendisinden haber alınamaması üzerine evinde ölü bulundu. Olay, komşuların ihbarıyla meydana geldi. Kaya'nın kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çay ocağı işleten ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs, evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bir apartmanın birinci katında yaşayan Müjdat Kaya'dan haber alamayan komşuları Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Verilen adrese gelen Sağlık, İtfaiye ve Polis ekipleri, içeriden ses gelmemesi üzerine çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler, Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede en son Cumartesi gece saatlerinde evine girdiği güvenlik kamerası ile tespit edilen Kaya'nın hayatı kaybettiği belirlendi.

Evinin bir alt sokağında bulunan 145 Sokak'taki Dadaş Çayevi'ni işleten 57 yaşındaki Müjdat Kaya'nın iki çocuk babası olduğu kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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