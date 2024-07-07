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Nazilli'de çatı yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Vatandaşlar ise itfaiyenin çalışmalarını eleştirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen yangında bir binanın yaz döneminde kullanılan çatısı saniyeler içinde alevlere teslim oldu. İtfaiye tarafından müdahale edilen yangın çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürülürken, yangını izleyen vatandaşlar itfaiyenin çalışmalarına kırık not verdiler.

Yangın öğlen saatlerinde Nazilli Cumhuriyet Mahallesi 304. Sokak üzerinde bulunan bir binanın yazın teras olarak kullanılan çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı sıcaklar dolayısıyla oldukça yoğun elektrik tüketiminin yaşandığı öğlen saatlerinde evin çatı katında bulunan buzdolabı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama ile birlikte yanmaya başlayan buzdolabından çıkan alevler çatıda bulunan koltuk ve diğer malzemeleri tutuşturunca kısa sürede çatının tamamı adeta alev topuna döndü.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan alanın çatı katı olması nedeniyle bölgeye merdivenli müdahale aracı da göndererek söndürme çalışması yaptı. Yangın çevredeki diğer binalara ve apartmanın alt katlarına sıçramadan söndürüldü.

Bu sırada yangını ve söndürme çalışmalarını izleyen vatandaşların kendi aralarındaki konuşmaları da dikkat çekti. Müdahale sistemini ve söndürme çalışmalarını yetersiz bulan vatandaşlar, itfaiyeyi eleştirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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