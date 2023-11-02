Nazilli'de bir kadını darbedip çantasını gasbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kadını darbedip çantasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve şüphelileri gözaltına aldı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kadını darbedip çantasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Karaçay Mahallesi 92 Sokak'ta N.B'nin (31) darbedilip yaralanması ve çantasının gasbedilmesi şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Polis, olayın şüphelileri B.K, K.C. ve E.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Adliye çıkışında mahkeme kararına tepki gösteren tutuklu yakınlarından 2 kişi, polise mukavemet suçundan gözaltına alındı.